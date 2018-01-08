Nord Wind – верхняя одежда с терморегуляцией оптом от производителя
48 часов на отправку заказа в любой регион России
В одежде с терморегуляцией комфортно на улице, в транспорте и помещении – идеально для непредсказуемого климата
Куртки, пальто и ветровки сидят по фигуре – шьем по лекалам, разработанным с учетом особенностей реальных людей
Качество продукции гарантировано – используем технологичные ткани, итальянские утеплители, корейскую фурнитуру и скандинавские меха
Коллекции Nord Wind разработаны с учетом актуальных тенденций – в нашей верхней одежде выглядят современно и стильно
Одежда с терморегуляцией понравится людям любого возраста – в каталоге около 250 вариантов, легко найти что-либо по вкусу
Заказ придет в течение 2 недель – отгрузим его сразу после получения оплаты, сориентируем вас по срокам доставки
Верхняя одежда из каталога в наличии на нашем складе в Санкт-Петербурге –
доставим ее в ваш регион за 2–14 дней
Закажите верхнюю одежду оптом и воспользуйтесь привилегиями:
Будьте уверены, что реализуете всю продукцию – если необходимо, покупайте верхнюю одежду от производителя неполными размерными рядами
Получите каталоги, буклеты, пакеты с логотипом, руководства по уходу за одеждой и другие материалы – отправим их бесплатно. При необходимости поможем оформить бренд-зону или магазин, баннеры и плакаты
Сделайте заказ – в рабочее время перезвоним вам в течение 30 минут, чтобы проверить правильность комплектации, и выставим счет
Обращайтесь, если возникнут вопросы – общаемся с деловыми партнерами по WhatsApp, Viber и Skype в режиме 24/7
Компания Nord Wind — один из ведущих российских производителей верхней одежды с более чем 25-летней историей. С 1992 года мы проделали путь от небольшой компании до крупного предприятия с разветвленной сетью партнерских магазинов по всей России.
Миссия бренда — это постоянное совершенствование выпускаемой продукции, отвечающей требованиям городских жителей в различных климатических зонах России. Такая одежда сочетает в себе современный дизайн и новейшие технологии в мире fashion-индустрии и идеально вписывается в ритм больших и малых городов.
Индивидуальное предложение для каждого оптового клиента –
отправьте заявку с пометкой «сотрудничество» на nw@nw-wear.com