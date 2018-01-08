Компания Nord Wind — один из ведущих российских производителей верхней одежды с более чем 25-летней историей. С 1992 года мы проделали путь от небольшой компании до крупного предприятия с разветвленной сетью партнерских магазинов по всей России.

Миссия бренда — это постоянное совершенствование выпускаемой продукции, отвечающей требованиям городских жителей в различных климатических зонах России. Такая одежда сочетает в себе современный дизайн и новейшие технологии в мире fashion-индустрии и идеально вписывается в ритм больших и малых городов.