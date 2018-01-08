О бренде 2020-05-18T12:59:36+03:00

Nord Wind – верхняя одежда с терморегуляцией оптом от производителя

48 часов на отправку заказа в любой регион России

Предлагаем мужскую и женскую верхнюю одежду оптом – минимальная сумма заказа 50 000 рублей. Специальные условия для магазинов-партнеров: зарегистрируйтесь на нашем сайте, чтобы получить доступ к прайс-листу со сниженными ценами и закрытым коллекциям.

Терморегуляция AIRMATRIX

В одежде с терморегуляцией комфортно на улице, в транспорте и помещении – идеально для непредсказуемого климата

Размеры от 40 до 66

Куртки, пальто и ветровки сидят по фигуре – шьем по лекалам, разработанным с учетом особенностей реальных людей

Свое производство

Качество продукции гарантировано – используем технологичные ткани, итальянские утеплители, корейскую фурнитуру и скандинавские меха

Модные решения

Коллекции Nord Wind разработаны с учетом актуальных тенденций – в нашей верхней одежде выглядят современно и стильно

Модели для мужчин и женщин

Одежда с терморегуляцией понравится людям любого возраста – в каталоге около 250 вариантов, легко найти что-либо по вкусу

Доставка по РФ и странам СНГ

Заказ придет в течение 2 недель – отгрузим его сразу после получения оплаты, сориентируем вас по срокам доставки

Новые коллекции верхней одежды с терморегуляцией Nord Wind:

Осень 2020
Осень 2020
Лето 2020
Лето 2020
Зима 2019/20
Зима 2019/20

Верхняя одежда из каталога в наличии на нашем складе в Санкт-Петербурге –
доставим ее в ваш регион за 2–14 дней

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Закажите верхнюю одежду оптом и воспользуйтесь привилегиями:

Партнерская программа

Партнерская программа
Пользуйтесь привилегиями наших деловых партнеров – закрепим за вами личного менеджера и предоставим индивидуальную скидку на весь ассортимент

Система лояльности

Система лояльности
Экономьте с каждого заказа: предлагаем гибкую систему скидок до 15 % для всех оптовых клиентов и делаем дополнительную скидку до 7 % на одежду с сезонной распродажи

Ранняя покупка новинок

Ранняя покупка новинок
Обновляйте ассортимент раньше конкурентов – вы сможете приобрести модели из последних коллекций, которые еще не поступили в розничную продажу

Только нужные размеры

Только нужные размеры

Будьте уверены, что реализуете всю продукцию – если необходимо, покупайте верхнюю одежду от производителя неполными размерными рядами

Рекламная поддержка

Рекламная поддержка

Получите каталоги, буклеты, пакеты с логотипом, руководства по уходу за одеждой и другие материалы – отправим их бесплатно. При необходимости поможем оформить бренд-зону или магазин, баннеры и плакаты

Ускоренная обработка заявок

Ускоренная обработка заявок

Сделайте заказ – в рабочее время перезвоним вам в течение 30 минут, чтобы проверить правильность комплектации, и выставим счет

Онлайн-помощь

Онлайн-помощь

Обращайтесь, если возникнут вопросы – общаемся с деловыми партнерами по WhatsApp, Viber и Skype в режиме 24/7

Компания Nord Wind — один из ведущих российских производителей верхней одежды с более чем 25-летней историей. С 1992 года мы проделали путь от небольшой компании до крупного предприятия с разветвленной сетью партнерских магазинов по всей России.

Миссия бренда — это постоянное совершенствование выпускаемой продукции, отвечающей требованиям городских жителей в различных климатических зонах России. Такая одежда сочетает в себе современный дизайн и новейшие технологии в мире fashion-индустрии и идеально вписывается в ритм больших и малых городов.

Индивидуальное предложение для каждого оптового клиента –
отправьте заявку с пометкой «сотрудничество» на nw@nw-wear.com

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